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Ünlü oyuncu Basil Hoffman yaşamını yitirdi

27.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ünlü oyuncu Basil Hoffman 83 yaşında yaşamını yitirdi. İki filmi post prodüksiyon aşamasında olan Hoffman’ın ölüm haberini menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Basil Hoffman yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü oyuncu Basil Hoffman, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Hoffman’ın menajeri Brad Lemack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun 17 Eylül’de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Ölüm sebebi öğrenilemeyen Hoffman, öldüğünde iki filmi post prodüksiyon aşamasındaydı. Ayrıca 3 yeni filmi çekimlere başlayacakken, diğer 3’ü de yeni ilan edilmişti.

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1960’lardan günümüze kadar 200’ün üzerinde film ve dizide rol alan Basil Hoffman, Ed Greenglass karakterini canlandırdığı “Hill Street Blues” ile tanınmaya başladı. Sinemaya Sophia Loren ile oynadığı “Lady Liberty” filmiyle başlayan Hoffman’ın rol aldığı filmler arasında, "Close Encounters of The Third Kind", "All The President's Men", "The Box", "My Favorite Year", "Ordinary People" ve "The Artist" gibi yapımlar bulunuyor.

Hoffman, televizyonda ise "The Rockford Files", "Police Woman", "Columbo", "MASH", "Kojak" ve "Sanford and Son" gibi dizilerde yer aldı.

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