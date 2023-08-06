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Ünlü oyuncu Burcu Kara şalvar giyip sebze topladı! "Bahçem ve köylü kimliğim" dedi Nursel Ergin kayıtsız kalamadı

06.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Kara doğayla iç içe hayat sürüyor. Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara oradan sık sık paylaşım yapıyor. Bir süredir Antalya'da tatil yapan ünlü oyuncu tatilden döner dönmez soluğu köy evindeki bahçesinde aldı. Şalvar giyip sebze toplayan Kara'ya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz yıllarda Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenileyen Burcu Kara sık sık doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor. 2016 yılından beri yönetmen Fırat Parlak ile evli olan ünlü oyuncu tatil dönüşü köy evine gitti. Şalvar giyip paylaşım yapan Burcu Kara'ya ünlü isimlerden yorum geldi.

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Televizyonculuk sektrörüne haber spikeri olarak adım atıp oyuncu olarak devam eden Burcu Kara doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor.

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Kara, memleketi Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptırdı. Sık sık şehirden uzaklaşıp köy evine giden Burcu Kara, Instagram hesabında doğal yaşamından paylaşımlar yapıyor.

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Yine köy evine giden Burcu Kara bu kez şalvar giyip sebze topladı. Paylaşımına "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer." notunu düşen oyuncuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Burcu Kara'nın paylaşımını beğenenler arasında, Özge Özberk, Ayça Erturan, Seda Bakan ve Seren Fosforoğlu gibi ünlü isimler yer alırken sunucu Nursel Ergin'den ise "Her halin naif her halin güzel çok yakışmış." yorumu geldi.

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