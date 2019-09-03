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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer denizde aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kutay Evren ile tatile gitti. Denizde aşka gelen çift, birbirini öpücüklere boğdu.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer denizde aşka geldi

Fulya Zenginer ile nişanlısı Kuntay Tarık Evren kamp yaptıkları Marmaris'te aşka geldi. İkilinin kumsaldaki romantik anları objektiflere yansıdı.

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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, nişanlısı Kuntay Tarık Evren'le birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

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Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan çift önceki gün Hisarönü'nde objektiflere yakalandı.

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Bölgede kamp yapan aşıklar havanın kapalı olması nedeniyle denize giremedi.

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Sahilde yürüyüş yaparak günü geçiren ikilinin kumsaldaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Funda Zenginer Kutay Evren

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