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Ünlü oyuncu hakkında flaş iddia! Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Sadakatsiz'e mi dahil oluyor?

11.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Çukur' adlı dizide Yamaç karakterine hayat vermesiyle ününe ün katan oyuncu Aras Bulut İğnemli'nin yeni projesi merak konusu oldu. Oyuncunun hayranları ise fenomen dizi 'Sadakatsiz'e geçeceği iddiaları üzerine İynemli'yi diziye çok yakıştırdılar. Peki Aras Bulut İğnemli Sadakatsiz dizisine mi dahil olacak? Detaylar haberimizde...

Ünlü oyuncu hakkında flaş iddia! Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Sadakatsiz'e mi dahil oluyor?

İçerde, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Çukur gibi dizilerde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Aras Bulut İğnemli, son zamanlarda projelerin aranan yüzü haline geldi. Geçtiğimiz günler rol aldığı 'Çukur' adlı dizinin final yapmasının ardından başarılı oyuncu, sosyal medyada 'Sadakatsiz' dizisine yakıştırıldı. Sadakatsiz'den bir teklif alıp, almadığı merak konusu olan oyuncu araştırılmaya başlandı.

ARAS BULUT İYNEMLİ 'SADAKATSİZ'E ÇOK YAKIŞTIRILDI

Show TV ekranlarında 4 sezondur izleyici karşısına çıkan fenomen dizi Çukur'un final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri merak konusu olmaya başladı. Dizide başrolü paylaşan Necip Memilli, Erkan Kolçak Köstengil'in yeni projleri belli olurken, Aras Bulut İğnemli cephesinden bir açıklama gelmemesi şaşırttı.

Öte yandan sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise İynemli'nin hayranlarını heyecanlandırdı. Sadakatsiz dizisinin başrolü ile fotoğrafları yan yana getirilen İynemli, diziye epey yakıştırıldı. Gönderinin altına iki dizinin hayranları da 'keşke aynı dizide' olsalar tarzında yorumlar yapıldı.

Aras Bulut İynemli o diziye çok yakıştırıldı! | Aras Bulut İynemli Sadakatsiz'e mi dahil oluyor?

ARAS BULUT İYNEMLİ SADAKATSİZ DİZİSİNE Mİ TRANSFER OLDU?

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir iddia oyuncunun hayranlarını meraklandırdı. Sosyal medyada bir sayfa tarafından başarılı oyuncunun dizisinin final yapmasının ardından yeni sezonda 'Sadakatsiz' adlı dizinin kadrosuna katılacağı öne sürüldü. Yine aynı paylaşımda yer alan diğer bir iddia ise İynemli'nin Asya karakterinin flört olarak diziye gireceği söylendi. Söylenenler merak konusu olurken, konuya ilişkin İynemli'den ne de 'Sadakatsiz' ekibinden net bir açıklama yapılmadı. Henüz ortaya atılan bilgiler iddia niteliğinde.

Aras Bulut İynemli o diziye çok yakıştırıldı! | Aras Bulut İynemli Sadakatsiz'e mi dahil oluyor?

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Sadakatsiz dizisi Aras Bulut İynemli Caner Cindoruk Cansu Dere
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam baş oyuncu iken bir diziye sonradan mi dahil olacak
hiç farketmez paraya bakar bu işler sonradan baş oyuncu olarak girmiş olur

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