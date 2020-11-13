Ünlü oyuncu Hande Soral’dan eşine romantik kutlama!

Show TV ekranlarına gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu İsmail Demirci 36 yaşına bastı. Rol aldığı dizinin çekimleri için Ordu’da kalan yakışıklı oyuncunun doğum gününde eşi Hande Soral sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapmayı tercih etti. Hande Soral’ın paylaşımı takipçilerinin beğeni ve yorum akınına uğradı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri nedeniyle ara şehirlerde yaşamak zorunda kalan Hande Soral ve İsmail Demirci çifti sosyal medyadan hasret giderdi. ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova kadrosundan Vahide Perçin’in ayrılmasıyla beraber diziye başrol oyuncusu olarak Hande Soral’ın katılacağı iddia edilmişti. Ekranlara dönmek için gün sayan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından eşi İsmail Demirci’nin 36. yaş gününü kutlamayı ihmal etmedi.

‘SENİ SEVİYORUM’

Eşiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hande Soral gönderisine, “İyi ki doğdun sevgilim. Seni seviyorum” notunu ekledi. Hande Soral’ın paylaşımına oyuncu kardeşi Bensu Soral kalp emojisiyle cevap vermeyi tercih etti. Eşinin paylaşımına İsmail Demirci ise, “Canım karım” yorumunu yaptı.

