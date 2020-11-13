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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan eşine romantik kutlama!

13.11.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hande Soral’dan eşine romantik kutlama!

Hande Soral kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süredir devam eden ilişkisini 2017 yılında nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinde 3. yıla giren ünlü çift sosyal medya hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Son olarak Hande Soral eşi İsmail Demirci’nin doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı duygusal mesajla kutladı.

Show TV ekranlarına gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu İsmail Demirci 36 yaşına bastı. Rol aldığı dizinin çekimleri için Ordu’da kalan yakışıklı oyuncunun doğum gününde eşi Hande Soral sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapmayı tercih etti. Hande Soral’ın paylaşımı takipçilerinin beğeni ve yorum akınına uğradı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri nedeniyle ara şehirlerde yaşamak zorunda kalan Hande Soral ve İsmail Demirci çifti sosyal medyadan hasret giderdi. ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova kadrosundan Vahide Perçin’in ayrılmasıyla beraber diziye başrol oyuncusu olarak Hande Soral’ın katılacağı iddia edilmişti. Ekranlara dönmek için gün sayan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından eşi İsmail Demirci’nin 36. yaş gününü kutlamayı ihmal etmedi.

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‘SENİ SEVİYORUM’

hande soral

Eşiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hande Soral gönderisine, “İyi ki doğdun sevgilim. Seni seviyorum” notunu ekledi. Hande Soral’ın paylaşımına oyuncu kardeşi Bensu Soral kalp emojisiyle cevap vermeyi tercih etti. Eşinin paylaşımına İsmail Demirci ise, “Canım karım” yorumunu yaptı.

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