Ünlü oyuncu İlker Aksum muradına erdi! İki yıllık sevgilisiyle evlendi

Olacak O Kadar, Çarli, Yabancı Damat, Kara Yılan, Muhteşem Yüzyıl, Kadim Dostum, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat, ve Ramo gibi birbirinden iddialı dizilerde hayat verdiği karakterlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu ilker Aksum, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Dilay Ekmekçioğlu ile evlendi.

SADE BİR NİKAH TÖRENİ İLE EVLENDİLER

Çift dün Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi. İkiliyi bu mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmadı.

Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aksu'nun nefes koçu eşi aynı zamanda da tiyatroyla ilgilendiği biliniyor.

52 yaşındaki İlker Aksum, 2008-2012 yılları arasında da Belgin Erdoğan ile evli kalmıştı



