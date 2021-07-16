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  4. Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a büyük şok! Açtığı restoran yandı

Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a büyük şok! Açtığı restoran yandı

16.07.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kaan Çakır’ın Bodrum’da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a büyük şok! Açtığı restoran yandı

Bodrum’a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

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Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.

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Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi. İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu.

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Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

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