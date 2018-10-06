MAGAZİN

Ünlü oyuncu Keira Knightley'den düşese tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Keira Knightley, Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın bebeğini doğurduktan sonra hastaneden topuklu ayakkabılar ve güzel kıyafetlerle çıkmasına tepki gösterdi. 

Ünlü oyuncu Keira Knightley'den düşese tepki!

İngiliz oyuncu Keira Knightley, Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies (Feministler Pembe Giymez ve Diğer Yalanlar) kitabı için yazdığı bir yazıda düşes Kate Middleton’a tepki gösterdi. Knightley, kızı Edie’yi dünyaya getirirken acı çektiğini ifade ederek, Düşes Kate Middleton’ın da “çocuk doğurmakla ilgili kanlı ve acılı gerçekleri gizlemekle” suçladı.

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“DÜNYANIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ…”

Kate Middleton’ın kızı Charlotte’u kucağına almasından 7 saat sonra hastaneden çıkış görüntülerini hatırlatan Knightley, şöyle dedi:

“Durup Kate’in ekrandaki görüntüsünü izledik. Doğum yaptıktan 7 saat sonra hastaneden çıkıyordu. Üzerinde güzel bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar. Ve bütün dünyanın görmek istediği bir yüz ifadesiyle…”

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İşte, Knightley’in tepki gösterdiği poz…

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PARTNERVazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...Vazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...
'Söyleyin beni çekmesinler''Söyleyin beni çekmesinler'
Yeni yaşını sevgilisiyle kutladıYeni yaşını sevgilisiyle kutladı
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Anahtar Kelimeler:
Keira Knightley Prens William Kate Middleton

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