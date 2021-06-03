Ünlü oyuncu Londro yolcusu! Tuvana Türkay eğitmenliğe soyundu

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi. Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.

Kara Para Aşk, Kızlarım İçin ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Tuvana Türkay , son larak Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev adlı dizide Arzu karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu bu kez deneyimini paylaşmak için, oyunculuk dersleri vermeye başlıyor. Geçtiğimiz yıl Londra'da T'acTing Talent Studio' adlı oyunculuk okulu açan Türkay, pandemi sürecinin hafiflemesi ile okulunu yeniden faaliyete geçirdi.

"İNANIN Kİ BU BENİ ÜZMEZ"

30 yaşındaki Tuvana Türkkay açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz.

19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim."



