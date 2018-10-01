MAGAZİN

Ünlü oyuncu Mehmet Uslu toprağa verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz gece tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybeden ünlü oyunca Mehmet Uslu, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi

Ünlü oyuncu Mehmet Uslu toprağa verildi

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle savaşan ünlü oyuncu, önceki gece saat 23.00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Uslu’nun cenazesi memleketi olan Konya’nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Sanatçı Uslu Nasreddin Hoca Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.

Sanatçı Mehmet Uslu’nun cenaze törenine sanat ve televizyon dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

MEHMET USLU KİMDİR?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin 'Rıfat'ı olarak biliniyordu. 'Arka Sıradakiler' dizisinde 'Noyan', 'Gece Gündüz' dizisinde 'Kenan', 'Küçük Kadınlar' dizisinde 'Kadir', 'Fatih Harbiye' dizisinde 'Selim', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde 'Rıfat' karakterlerine hayat vermişti. Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde 'Albay' karakteriyle ekranda yer almıştı. Sanatçı Uslu; Kurtlar Vadisi gibi daha bir çok dizi ve filmde de rol aldı.

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