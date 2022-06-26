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  4. Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti! "Parlıyorsun"

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti! "Parlıyorsun"

26.06.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram'da en çok takipçisi olan kadın oyunculardan biri... Pozlarıyla takipçilerinden rekor sayıda beğeni ve yorum almaya devam eden Mine Tugay, süper mini elbisesiyle nefes kesti.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti! "Parlıyorsun"

Gülbeyaz, Aliye, Kalp Hırsızı, Gülümse Kaderine gibi projelerde yer alan yılların oyuncusu Mine Tugay, son zamanlarda neredeyse her paylaşımıyla olay oluyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Tugay, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Mine Tugay beyaz mini elbisesiyle yaklaşık 81 bin beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncunun o pozuna takipçileri sessiz kalmadı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Tugay'ın sevenleri o poza, "Parlıyorsun", "Muazzam enerji ve güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan Mine Tugay çok sayıda dizi, sinema, tiyatro, kısa film projelerinde yer aldı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Tugay, 2011-2012 yıllarında yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizideki Suna rolü ile tanındı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

Ünlü oyuncu Mine Tugay süper mini elbisesiyle nefes kesti!

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Mine Tugay
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