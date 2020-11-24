Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Cem Yılmaz ile çok sayıda filmde birlikte rol alan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti.

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Can Yılmaz paylaşımında "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.





