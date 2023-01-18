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Ünlü oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi

18.01.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Muhlis Asan, ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Muhlis Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin dün akşamki galasına katıldı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

Galada Asan, kendini iyi hissetmediğini belirterek "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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