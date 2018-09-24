Ünlü oyuncu Salih Kalyon’un acı günü

Bir çok filimde ve dizide oynayan ünlü oyuncu Salih Kalyon’un eşi İnci Kalyon, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi yaklaşık 1 ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşlılıktan dolayı genel durum bozukluğu olduğu öğrenilen İnci Kalyon, 3 hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi İnci Kalyon, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İnci Kalyon’un Salı günü ikindi namazı sonrası Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. (İHA)

