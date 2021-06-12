Ünlü oyuncu Selen Seyven anne oluyor

Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den sevindiren haber geldi.

Geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile evlenen 35 yaşındaki Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıktı.

"ANNELİK MUAZZAM BİR PROJE OLDU"

Selen Seyven, yaptığı açıklamada "Baran ile harika bir çocuk projemiz var. Önümüzdeki 1 seneyi kendisine ayırmayı planlıyorum. Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" dedi.

"ANNELİK MUAZZAM BİR PROJE OLDU"

Selen Seyven, yaptığı açıklamada "Baran ile harika bir çocuk projemiz var. Önümüzdeki 1 seneyi kendisine ayırmayı planlıyorum. Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" diye konuştu.

