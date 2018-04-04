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Ünlü oyuncu Serkan Altunorak Vatanım Sensin dizisinde!

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 04.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrolünü paylaştığı 'Vatanım Sensin' dizisine Serkan Altunorak, konuk oyuncu oldu.

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak Vatanım Sensin dizisinde!

Serkan Altunorak, Kanal D'de 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek 'Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, silah tüccarlığı yapan diplomat 'Mösyö Dule' karakterine hayat verecek.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği vazifeyi yerine getirmeye çalışan Cevdet, yaşanan cinayetin perde arkasını araştırıyor! !Leon, ölümle pençeleşen Hilal'i hastaneye yetiştirirken her şeyden habersiz Cevdet de, Mustafa Kemal’den mühim bir emir alır. Kızının durumuyla kahrolmasına rağmen vazifesine dönmek zorundadır. Görevi, Güney Cephesi’ni kapatacak barış görüşmeleri için İzmir’den Ankara’ya geçecek Fransız heyetinin güvenliğini sağlamaktır ancak bir cinayet tüm planları altüst eder.

Olaydan şüphelenen Cevdet cinayeti araştırdığında büyük bir komplonun ortasında olduklarını anlar. Şimdi Cevdet Filipos’un hain planını bozmalı ve bu sayede barıştan vazgeçmek üzere olan Fransızları Ankara’ya gitmeye ikna etmelidir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe 20.00'de

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Serkan Altunorak vatanım sensin

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