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  4. Ünlü oyuncu Terry Jones yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Terry Jones yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu Terry Jones 77 yaşında hayatını kaybetti. Monty Python filmiyle hafızalara kazınan Terry Jones'un ölüm haberini ajansı duyurdu.

Ünlü oyuncu Terry Jones yaşamını yitirdi

Monty Python filmindeki unutulmaz performansıyla akıllarda yer eden aktör Terry Jones 77 yaşında hayatını kaybetti. 2016 yılında Jones'a demans teşhisi konulmuştu.

Yapılan açıklamada "Terry, 21 Ocak 2020 akşamı 77 yaşında karısı Anna Soderstrom ile birlikte, nadir görülen bir demans formu FTD ile uzun, son derece cesur ama her zaman iyi mizahlı bir savaştan sonra vefat etti" denildi.

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Açıklamanın devamı ise şöyle:"Altmış yılı aşkın süredir milyonlarca kişiye zevk veren nazik, komik, sıcak, yaratıcı ve gerçekten sevgi dolu bir adamı kaybettik."

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