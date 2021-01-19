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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi!

19.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, iş görüşmesi için gittiği İzmir'den dönerken Yalova civarında trafik kazası geçirdi.

İş görüşmesi için İzmir’e giden ünlü oyuncuTolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza yaptı.

Başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı

Tv100'ün haberine göre sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve araç takla attı.

EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi.

Hastaneye kaldırılan Tolgahan Sayışman ile arkadaşı, daha sonra özel bir araçla evlerine gönderildi.

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