Ünlü oyuncular Çöp Apartman dizisinde buluştu! Çöp Apartman oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni sezonda izleyiciyle buluşacak iddialı dizisi Çöp Apartman'ın kadrosu belli oldu. Diziye son olarak ünlü oyuncu Alper Saldıran da katıldı. Dizide Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler de yer alıyor.

OGM Pictures'ın TRT için çekeceğı Çöp Apartman dizisinin sonunda oyuncu kadrosu netleşti. Çağrı Lostuvalı'nın yöneteceği, Deniz Madanoğlu'nun ise kaleme aldığı dizide Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar başlıca rolleri paylaşacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizinin kadrosunda başarılı oyuncu Alper Saldıran'ın da olduğu öğrenildi.

