Ünlü oyunculardan sonra Hadise'de Cannes'da... Kırmızı halı pozları sosyal medyayı salladı

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali ilk günden itibaren büyük ses getirdi. Kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay, Pınar Deniz, Sibil Çetinkaya, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel gibi isimlerin boy gösterdiği festivalde Hadise de yer aldı. Ünlü şarkıcı Cannes'a gidip kırmızı halıda yürüdü.

Festivale, kahverengi göğüs dekolteli bir elbise katılan Hadise kombinini ışıltılı takıları ile tamamladı. Takipçilerinden tam not alan ünlü ismin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Hadise'nin Cannes pozlarına; 'Çok güzel görünüyor', 'Yine harika', 'Güzel olmuş da orada ne işi var', 'Kadın her yerde' gibi yorumlar yapıldı.





