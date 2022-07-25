Ünlü rapçi Ceza'nın Gebze konserinde kavga çıktı! Sahneye atladı

Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri’nde düzenlenen konserine on binlerce müziksever katıldı. Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

KONSER ALANINDA KAVGA ÇIKTI

Ancak konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi.

SAHNEYE ATLADI

Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.



Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi. (İHA)



