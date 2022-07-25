MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü rapçi Ceza'nın Gebze konserinde kavga çıktı! Sahneye atladı

Ünlü rapçi Ceza'nın Gebze konserinde kavga çıktı! Sahneye atladı

25.07.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Konser sırasında alkollü gençler arasında kavga çıktı. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Ünlü rapçi Ceza'nın Gebze konserinde kavga çıktı! Sahneye atladı

Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri’nde düzenlenen konserine on binlerce müziksever katıldı. Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

AW674715_05

KONSER ALANINDA KAVGA ÇIKTI

Ancak konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

AW674715_01

Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi.

AW674716_01

SAHNEYE ATLADI

Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

AW674716_02
Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi. (İHA)

AW674716_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı: Ölümden döndü haberlerini görünce...Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı: Ölümden döndü haberlerini görünce...
Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"
Olay sözler! "İlgi alanınız benim iç çamaşırımdır"Olay sözler! "İlgi alanınız benim iç çamaşırımdır"
Anahtar Kelimeler:
Ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Kahreden kazadan sadece 2 dakika önce... Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Kahreden kazadan sadece 2 dakika önce... Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

İlginizi Çekebilir

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.