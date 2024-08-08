Ünlü rapçi Ceza yeni imajıyla şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

MYNET-'Yerli Plaka', 'Fark Var', 'Suspus' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü rapçi Ceza son dönemde Oğuzhan Uğur tarafından kendisi için düzenlenen 'SAYGI1' etkinliği ile gündemdeydi.

Rap camiasında polemiğe sebep olan bu gecenin ardından Ceza bir dergi çekimi için kamera karşısına geçeceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olan ünlü rapçinin son hali herkesi şaşırttı.

TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Desenli bir gömlek giyen ünlü ismin kafasına da aynı desenli bir kumaştan örtü takması dikkat çekti. Ceza'nın bu tarzı hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü rapçiye 'bu ne hâl?', 'bu nasıl bir tarz', 'hiç oldu mu?', 'Cennet Mahallesi Rüstem'e benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.