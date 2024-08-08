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  4. Ünlü rapçi Ceza yeni imajıyla şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü rapçi Ceza yeni imajıyla şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 10:57
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Rap müzik yorumcusu Ceza yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçeceğini duyuran Ceza'nın bu paylaşımındaki tarzı adeta dillere düştü. Ceza'nın son halini görenler 'bu ne hâl?' demeden edemedi.

MYNET-'Yerli Plaka', 'Fark Var', 'Suspus' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü rapçi Ceza son dönemde Oğuzhan Uğur tarafından kendisi için düzenlenen 'SAYGI1' etkinliği ile gündemdeydi.

Rap camiasında polemiğe sebep olan bu gecenin ardından Ceza bir dergi çekimi için kamera karşısına geçeceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olan ünlü rapçinin son hali herkesi şaşırttı.

CEZA 2

TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Desenli bir gömlek giyen ünlü ismin kafasına da aynı desenli bir kumaştan örtü takması dikkat çekti. Ceza'nın bu tarzı hiç beğenilmedi.

CEZA

YORUM YAĞDI

Ünlü rapçiye 'bu ne hâl?', 'bu nasıl bir tarz', 'hiç oldu mu?', 'Cennet Mahallesi Rüstem'e benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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