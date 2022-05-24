Ünlü rapçi Ezhel'den paylaşımına olay benzetme! "Kendimi televizyon üstü danteli gibi hissediyorum"

Yaptığı şarkılarla başarılı bir performans çizen ünlü rapçi Ezhel, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak Instagram hesabından kendisini çektiği bir pozu paylaşan ünlü rapçi, kendisine yaptığı benzetmeyle adeta olay yarattı.

Instagram hesabından 1.8 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcı Ezhel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer almaya devam ediyor.

2 hafta önce çıkardığı 'Daima' isimli parçasıyla yine Türkiye'de hit listesine girme başarısını yakalan ünlü şarkıcı, kendisine yaptığı benzetmeyle sosyal medyada gündem oldu.

"KENDİMİ TELEVİZYON ÜSTÜ DANTELİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Instagram'da profilinden kendisi ve dövmeleriyle bir pozunu paylaşan başarılı rapçi, "Bazen dövmelerim yüzünden kendimi televizyon üstü danteli gibi hissediyorum" ifadeleriyle pozunu paylaştı.

Ezhel'in kendisine yaptığı bu benzetme takipçilerinin dikkatini çekti.

