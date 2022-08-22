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Ünlü rapçi Maitre Gims Türkiye'ye geliyor

22.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Fransız rap sanatçısı Maitre Gims, Bodrum'a geliyor!

Ünlü rapçi Maitre Gims Türkiye'ye geliyor

2013 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümü “Sübliminal” ile Fransa'da büyük beğeni toplayan ve 2021-2022 yılları arasında Youtube’de yarım milyardan fazla izlenme sayısına ulaşan rapin aykırı çocuğu Maitre Gims, Bodrum'da sezonun en yüksek katılımlı ve eğlence kat sayısı en yüksek sahne şovuna imza atacak.

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlikte performansı ile Bodrum'u sallayacak olan Gims, muhteşem görsel şovların yer alacağı gecede şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte koro halinde seslendirecek.

Öte yandan bu özel performans için şimdiden Bodrum'a gelmeye başlayan ünlü rapçinin hayranları, bölgedeki otellerde doluluk oranlarını maksimuma taşımaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rap
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