Ünlü rapçi yeniden gündemde! Ezhel kimdir? Ezhel kaç yaşında, nereli? Ezhel nerede yaşıyor?

Ünlü rapçi Ezhel yeniden gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Şimdi, Ezhel hakkında çok sayıda detay araştırılıyor. Özellikle Ezhel nerede yaşıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Almanya’da olduğunu bilen hayranları ise Ezhel neden Almanya’da yaşıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Ezhel nereli? Ezhel yaşı kaç? İşte ünlü rap müzik şarkıcısı Ezhel hakkında tüm merak edilenler...

EZHEL KİMDİR?

Yaptığı şarkıların yanı sıra hakkında çıkan haberlerle de gündeme gelen Ezhel hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Özellikle Ezhel kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 1 Temmuz 1990 doğumlu olan Ezhel yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Ezhel aslen nereli sorusunun cevabı da araştırılıyor. Ünlü ismin Ankara doğumlu olduğu biliniyor. Bu nedenle Ankara’da müzik hayatına başlayan ünlü rapçi, Ankara temalı da çok sayıda rap müzik parçasına imza attı. Müzik kariyerine ilk olarak 2000’li yılların başında reggae tarzı ile başlayan Ezhel, 2017 senesinde ilk stüdyo albümü olan Müptezhel’i çıkarmasıyla beraber geniş kitleler tarafından tanınan ve beğeniyle dinlenen bir MC haline geldi.