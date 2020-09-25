Ünlü rapçi yeniden gündemde! Ezhel kimdir? Ezhel kaç yaşında, nereli? Ezhel nerede yaşıyor?

Ünlü rapçi Ezhel yeniden gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Şimdi, Ezhel hakkında çok sayıda detay araştırılıyor. Özellikle Ezhel nerede yaşıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Almanya’da olduğunu bilen hayranları ise Ezhel neden Almanya’da yaşıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Ezhel nereli? Ezhel yaşı kaç? İşte ünlü rap müzik şarkıcısı Ezhel hakkında tüm merak edilenler...
Yaptığı şarkıların yanı sıra hakkında çıkan haberlerle de gündeme gelen Ezhel hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Özellikle Ezhel kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. 1 Temmuz 1990 doğumlu olan Ezhel yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Ezhel aslen nereli sorusunun cevabı da araştırılıyor. Ünlü ismin Ankara doğumlu olduğu biliniyor. Bu nedenle Ankara’da müzik hayatına başlayan ünlü rapçi, Ankara temalı da çok sayıda rap müzik parçasına imza attı. Müzik kariyerine ilk olarak 2000’li yılların başında reggae tarzı ile başlayan Ezhel, 2017 senesinde ilk stüdyo albümü olan Müptezhel’i çıkarmasıyla beraber geniş kitleler tarafından tanınan ve beğeniyle dinlenen bir MC haline geldi.
Rap hayatına ilk olarak Ais Ezhel mahlası ile başlayan ünlü rapçi ile ilgili olarak Ezhel’in adı ne sorusu da soruluyor. Ezhel’in gerçek adı Ömer Sercan İpekçioğlu’dur. 2008 senesinde Keişan ile beraber yaptığı seriyle adını duyuran rapçi, 2011 senesinde Anıl Piyancı, Keişan, Kamufle, Nomad, Grogi, Red ve İndigo ile beraber yaptığı şarkıyla geniş kitlelere ulaştı. Ezhel, 2011 senesinde Dj Suppa, Aga B ve Funk’d up ile beraber VooDoo Records’u kurdu. Bunun yanı sıra ünlü rapçi, Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında da 1. oldu. Ayrıca Hiphoplife’ın desteklediği Organize Oluyoruz vol. 2 albümünde Yaprak Düşerse şarkısıyla yer aldı.
Ünlü rapçi, 2016 senesinde Ais Ezhel olan mahlasını Ezhel olarak sadeleştirdi. İlk resmi albümü Müptezhel ise 2017 yılında yayınlandı. 2019 senesinde Ufo 361 ile 2. albümü olan Lights Out’ı yayınladı. Aynı yıl Ezhel Murda ile beraber çıkardığı Aya şarkısı ile büyük bir beğeni topladı ve şarkı YouTube’da rekor gösterimler aldı. Ezhel, popülerliğini arttırdığı bu dönemde Murda ile beraber farklı şarkılar da yayınladı. En popüler Ezhel şarkıları arasında Aya, Geceler, Bir Sonraki Hayatımda Gel, Felaket, Made in Turkey, LOLO, Alo, Şehrimin Tadı ve İmkansızım bulunuyor. Ayrıca Ezhel, Almanya’da yaşayan ünlü Türkçe rap şarkıcısı Killa Hakan’ın Fight Kulüp isimli şarkısında Ceza ve Ben Fero ile beraber yer aldığı zaman da oldukça konuşuldu. Ezhel sevgilisi Abiba Bakayoko ile beraberliğine bir süredir devam ediyor. Almanya Berlin doğumlu olan model, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
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