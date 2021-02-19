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Ünlü sanatçı Toygun Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

19.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Toygun Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş (66), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'Gizemli Köy' filmi çekimleri için Malatya'ya gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı.

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6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, bugün öğle saatlerinde fenalaştı. Organ yetmezliği olduğu da oraya çıkan Toygun Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu durumu duyan film ekibi, üzüntüye boğuldu.

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İnönü Üniversitei Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" denildi.

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Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktıEntübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

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