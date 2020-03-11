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Ünlü sanatçılar UNICEF için bir araya geliyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

29 Mart’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek UNICEF Umut Konserinde sanatçılar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarını çocuklar için seslendirecek.

Ünlü sanatçılar UNICEF için bir araya geliyor

Barbaros, Can Bonomo, Cecilia Krull, Edis, Gökçe Bahadır ve Burak Sevinç, Kalben, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın UNICEF Umut Konseri için gönüllü olarak sahne alacak. Bu özel gecenin sunuculuğunu ise yine gönüllü olarak Ceyda Düvenci üstleniyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserin tüm geliri UNICEF’in Türkiye’deki her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için yaptığı çalışmalara aktarılacak.


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Anahtar Kelimeler:
unicef, konser,

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