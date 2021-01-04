45 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne oluyor

Şarkıcı Aylin Aslım, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Utku Vargı ile kasım ayında pandemi sebebiyle aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Vargı ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslım, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla müjdeli haberi verdi.

"ANNE OLACAĞIM"

45 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu yayınlayarak bebek beklediğini duyurdu.

Aylin Aslım, gönderisine şu notu düştü:

Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu... Her gün hem şaşkın hem de minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim. Bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım.

Aslım'ın paylaşımına takipçilerinden binlerde beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Özkan Uğur, Nilgün Belgün, Gökçe ve Şebnem Ferah gibi ünlü isimler de Aylin Aslım'ı tebrik etti.



