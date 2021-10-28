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  4. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

28.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnelerin en dikkat çeken isimlerimden olan Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızı Hira Kurt, Instagram fenomeni oldu. Annesinin takipçilerinin beğenilerini toplayan 8 yaşında Hira’nın kendi hesabındaki beğeniler de oldukça fazla. Videoları ve kendine olan özgüveni büyük beğeni topluyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Nisan 2012’de dünya evine giren Okan Kurt ile Demet Akalın, sadece iş hayatları ile değil, özel hayatlarıyla da oldukça gündemde. Çiftin 2014’te dünyaya gelen 7 yaşındaki kızları Hira Kurt da en az annesi ve babası kadar popüler…

Genellikle annesinin paylaşım yaptığı bir Instagram sayfasına sahip olan Hira Kurt, geçtiğimiz aylarda kendi çektiği bir dans videosunu Instagram’dan paylaştı. Küçük kızın denemesi Demet Akalın hayranlarının çok hoşuna gitti.

Hira Kurt’un büyüyünce annesi gibi sanatçı olup olmayacağı ise merak konusu oldu…

İşte Hira’nın son hâli…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı büyüyor! İşte Hira Kurt’un son hali…

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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