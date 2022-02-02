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Ünlü şarkıcı Ebru Polat gelen zamlara isyan etti! ''Çok saçma oldu her şey!''

02.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Polat, üst üste gelen zamlara isyan etti.

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı bir videoda, her gün gelen zam haberlerine sitem etti. Polat, ''Dünya para kazanıyorsun sana koyar mı' değil! Benim halkıma koyan her şey bana da koyuyor'' dedi.

''ÇOK SAÇMA OLDU HER ŞEY''

Ebru Polat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Geçen gün 12'li su siparişi vermiştim, 13 liraydı. Şimdi 22 lira olmuş. 13 lira nerede, 22 lira nerede ya! Hayır bakın yanlış anlaşılmasın sakın. Bu bütçeyle alakalı değil. 'Dünya para kazanıyorsun, sana koyar mı' lafları değil hayatım. Benim halkıma ve milletime koyan her şey, bana da koyuyor. 7-8 lira deyip geçemem, bu böyle bir şey değil! Ben öyle bir insan değilim. Ben her şeyin bilincinde olmayı seven bir insanım ve böyle insanları severim. 'Benim param var, bana hiçbir şey olmaz' deyip arkamı dönüp yatamam ben... Ay ne yapacağız ya! Çok saçma oldu her şey...

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat'ın, kozmetik ürünü satışından günlük 40 bin TL kazandığı öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat gelen zamlara isyan etti! ''Halkıma milletime koyan bana da koyuyor!''

Ünlü şarkıcının arabasının değerinin 6 milyon TL olduğu iddiası da, gündeme bonba gibi düşmüştü.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat gelen zamlara isyan etti! ''Halkıma milletime koyan bana da koyuyor!''

Ebru Polat, şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat gelen zamlara isyan etti! ''Halkıma milletime koyan bana da koyuyor!''

Polat, çeşitli şehirlerde verdiği konserlerle, müzik kariyerine de hız kesmeden devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat gelen zamlara isyan etti! ''Halkıma milletime koyan bana da koyuyor!''


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Ebru Polat
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