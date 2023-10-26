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  4. Ünlü şarkıcı Emirkan eşi ve çocuklarının yanında darp edildi, omzu kırıldı! Avukatından açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Emirkan eşi ve çocuklarının yanında darp edildi, omzu kırıldı! Avukatından açıklama geldi

26.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Emirkan Yıldız, çocuklarını almak için gittiği okul yolunda otomobil park etme yüzünden bir kadın ve onun koruması tarafından darp edildiğini açıkladı. Emirkan'ın avukatı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk' ifadelerini kullandı.

Emirkan Yıldız'ın çocuklarını almak için gittiği okul yolunda tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından darbedildiği ileri sürüldü. Emirkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sanatçımız Emirkan önce sözlü tacize, sonrasında tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır" denildi.

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Daha sonra Emirkan Yıldız'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada da "Müvekkilim Emirkan Yıldız ile eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından da tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darbedilerek yaralanmıştır.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Vücudunda kırık oluşan müvekkilim çok zor bir ameliyat geçirdi, şu an sağlık durumu iyi. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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