Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu paylaştı: Ve Fedon denize düştü

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Fedon’un paylaşımları büyük ilgi görüyor.

"VE FEDON DENİZE DÜŞTÜ"

Klasikleşen sezon açılışını yapan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.

Paylaşımıyla sevenlerinden yoğun ilgi gören Fedon'un gönderisine şarkıcı İrem Derici de "İşte şimdi oldu." şeklinde yorum yaptı.

