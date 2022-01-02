MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı göğsüne yoğurt dökmüştü! 90'ların popüler modeli Merve İldeniz'in son hali

Ünlü şarkıcı göğsüne yoğurt dökmüştü! 90'ların popüler modeli Merve İldeniz'in son hali

02.01.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibinde oynayan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz'in son hali merak konusu oldu. Bir döneme damga vuran Merve İldeniz İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yerini alıyor.

Ünlü şarkıcı göğsüne yoğurt dökmüştü! 90'ların popüler modeli Merve İldeniz'in son hali

Metin Arolat'ın 'Dert Değil' klibinde göğsünden akan yoğurtla hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali merak konusu oldu.

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, uzun yıllardır kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşıyor. 56 yaşında olan Merve İldeniz şimdilerde Bodrum'da yaşıyor.

0x0-90li-yillarin-unutulmaz-ismi-merve-ildenizi-gorenler-tanimakta-zorlandi-1641101491622

Merve İldeniz İstanbul'u terk etmesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca Başak Gürsoy'da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi. Hayatım tatilsiz, çalışarak geçmişti. Dalmayı istedim. İkinci eşime 'Ben İstanbul'da artık yaşayamayacağım' dedim.

Ekran Alıntısı

Güney'de bir yerde, sakin bir hayat istedim. 20 yıl geçti, bir gün bile pişman olmadım. Bu meslek benim dünyaya bakmama engel oldu. Çünkü herkes sana bakarken sen, dünyaya bakamazsın" demişti.

5d791c0a45d2a023a0d9a7e3

SİLİKONLU OLMASI ELEŞTİRİLİYORDU

Merve İldeniz 90'lara iddialı tarzıyla da damga vurmuştu. Merve İldeniz o dönem silikonlu olduğu için de eleştiriliyordu. Ünlü model açıklamasında "O zaman ilk silikon yaptırdığını söyleyen de bendim. O dönem 'Silikonlu manken' dediler. İş odaklı yaşayan bir insana dönmüştüm. İş benim için birinci şeydi. Baba ve koca parası gibi birilerine boyun eğmekten beni kurtaran ve kendi kararlarımı kendimin almasını sağlayan şeydi." demişti.

aüaüata

KIZI DA MODEL OLDU

Merve İldeniz'in kızı da annesinin izinden gitti. Geçtiğimiz yıl bir söyleşide İldeniz kızıyla ilgili "Kızım Leyla, şu an yurtdışında mankenlik yapıyor. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de psikoloji okuyor. Calvin Klein'ın gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor" yorumunda bulunmuştu.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Büstiyerli tarzı olay oldu! "Yakıyorsun"Büstiyerli tarzı olay oldu! "Yakıyorsun"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.