Ünlü şarkıcı göğsüne yoğurt dökmüştü! 90'ların popüler modeli Merve İldeniz'in son hali

Metin Arolat'ın 'Dert Değil' klibinde göğsünden akan yoğurtla hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali merak konusu oldu.

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, uzun yıllardır kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşıyor. 56 yaşında olan Merve İldeniz şimdilerde Bodrum'da yaşıyor.

Merve İldeniz İstanbul'u terk etmesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "10 yıl boyunca Başak Gürsoy'da en çok kazanan mankendim. Ve bir süre sonra artık bu işi yapmak istemedim. Bana her şey fazla gelmeye başlamıştı. İş hayatının tüm zorlukları beni kirlenmiş hissettirdi. Hayatım tatilsiz, çalışarak geçmişti. Dalmayı istedim. İkinci eşime 'Ben İstanbul'da artık yaşayamayacağım' dedim.

Güney'de bir yerde, sakin bir hayat istedim. 20 yıl geçti, bir gün bile pişman olmadım. Bu meslek benim dünyaya bakmama engel oldu. Çünkü herkes sana bakarken sen, dünyaya bakamazsın" demişti.

SİLİKONLU OLMASI ELEŞTİRİLİYORDU

Merve İldeniz 90'lara iddialı tarzıyla da damga vurmuştu. Merve İldeniz o dönem silikonlu olduğu için de eleştiriliyordu. Ünlü model açıklamasında "O zaman ilk silikon yaptırdığını söyleyen de bendim. O dönem 'Silikonlu manken' dediler. İş odaklı yaşayan bir insana dönmüştüm. İş benim için birinci şeydi. Baba ve koca parası gibi birilerine boyun eğmekten beni kurtaran ve kendi kararlarımı kendimin almasını sağlayan şeydi." demişti.

KIZI DA MODEL OLDU

Merve İldeniz'in kızı da annesinin izinden gitti. Geçtiğimiz yıl bir söyleşide İldeniz kızıyla ilgili "Kızım Leyla, şu an yurtdışında mankenlik yapıyor. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de psikoloji okuyor. Calvin Klein'ın gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor" yorumunda bulunmuştu.



