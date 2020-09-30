Ünlü şarkıcı Hatice kimdir? Hatice’nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? Hatice kaç yaşında ve nereli?

90’lı yıllarında pop müziğe Kezban Yenge şarkısıyla başarılı bir giriş yapan Hatice, son günlerde aşk hayatıyla gündemi meşgul ediyor. İlk eşi şarkıcı Güney Aydan’ı 2003 yılında kaybeden Hatice kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal Sarı ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımlarını attıklarını söyleyen Hatice uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. Sevilen şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkan Hatice’nin hayatı merak edilmeye başladı. Hatice’nin yaşamıyla ilgili tüm detaylar...

HATİCE’NİN ROMANTİK ANLARI

2 yıldır beraber olduğu sevgilisi Ali Kemal Sarı’yla mutlu bir ilişkileri olduğunu belirten Hatice, evlilik için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapan Hatice anne olmak istediğini ifade etti. Çocuk sahibi olmayı arzu ettiğini vurgulayan Hatice’nin tektaşı ise dikkatleri çekti.

HATİCE KİMDİR?

6 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Hatice, şu an 41 yaşındadır. Hatice gerçek adı da merak edilenler arasında. Gerçek ismi Hatice Çarpar olan ünlü şarkıcı Narlıdere, İzmir doğumludur. Türk fantezi müziği ses sanatçısı olan Hatice, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan yeteneğini fark etti. Aile arasında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeya başlayan Hatice ‘İner Misin Çıkar Mısın?’ isimli şarkı yarışmasında katılarak müzik sektörüne ilk adımını attı. Yarışmada birinici seçilen Hatice’ye ilk olarak ATV’den sunuculuk teklifi geldi. Uzun bir dönem boyunca Çürük Elma programını sunan Hatice, müziğe olan tutkusunun ağır basması üzerine Eyüpsutlan Musiki Cemiyeti’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan eğitim aldı. Arif Sağ Müzik Okulu’nda bir süre ders alan Hatice 1999 yılında Vol 1 isimli ilk albümünü çıkarttı.