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Ünlü şarkıcı Hatice kimdir? Hatice’nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? Hatice kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarına gelen Demet ve Alişan İle Sabaha Sabah programına konuk olan Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı’yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. Hatice aşk hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez paylaştı. Hatice’nin açıklamalarının sonrasında ünlü sanatçı araştırılamaya başlandı. Hatice kimdir? Hatice kaç yaşında? Hatice aslen nereli? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hatice kimdir? Hatice’nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? Hatice kaç yaşında ve nereli?

90’lı yıllarında pop müziğe Kezban Yenge şarkısıyla başarılı bir giriş yapan Hatice, son günlerde aşk hayatıyla gündemi meşgul ediyor. İlk eşi şarkıcı Güney Aydan’ı 2003 yılında kaybeden Hatice kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal Sarı ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımlarını attıklarını söyleyen Hatice uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. Sevilen şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısına çıkan Hatice’nin hayatı merak edilmeye başladı. Hatice’nin yaşamıyla ilgili tüm detaylar...

HATİCE’NİN ROMANTİK ANLARI

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2 yıldır beraber olduğu sevgilisi Ali Kemal Sarı’yla mutlu bir ilişkileri olduğunu belirten Hatice, evlilik için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapan Hatice anne olmak istediğini ifade etti. Çocuk sahibi olmayı arzu ettiğini vurgulayan Hatice’nin tektaşı ise dikkatleri çekti.

Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğduHatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

HATİCE KİMDİR?

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6 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Hatice, şu an 41 yaşındadır. Hatice gerçek adı da merak edilenler arasında. Gerçek ismi Hatice Çarpar olan ünlü şarkıcı Narlıdere, İzmir doğumludur. Türk fantezi müziği ses sanatçısı olan Hatice, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan yeteneğini fark etti. Aile arasında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeya başlayan Hatice ‘İner Misin Çıkar Mısın?’ isimli şarkı yarışmasında katılarak müzik sektörüne ilk adımını attı. Yarışmada birinici seçilen Hatice’ye ilk olarak ATV’den sunuculuk teklifi geldi. Uzun bir dönem boyunca Çürük Elma programını sunan Hatice, müziğe olan tutkusunun ağır basması üzerine Eyüpsutlan Musiki Cemiyeti’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan eğitim aldı. Arif Sağ Müzik Okulu’nda bir süre ders alan Hatice 1999 yılında Vol 1 isimli ilk albümünü çıkarttı.

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Vol 1 albümünde yer alan Fidayda şarkısıyla popülerliğe kavuşan Hatice’nin aynı albümden Çıt Çıt ve Şeker Oğlan şarkıları da hit oldu. 2001 yılında Vol2 albümünü piyasaya süren Hatice Farfara ve Kezban Yenge şarkılarıyla ünlendi. Sanatçı kendisi gibi müzisyen olan Güney Aydan’ın beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmesiyle kendi kabuğuna çekildi.

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Eşinin vefatından sonra 2 yıl kayıplara karışan Hatice 2005 yılında, kocası için söylediği şarkılardan bir albüm çıkarttı. Bu albümde Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin,Haram Geceler şarkılarıyla dikkatleri çekti. 2006 yılında Canımın Ötesi albümüyle kariyerine devam eden Hatice, sonraki yıllarda Tenin Tenime, Pardon ve Çok Uzadı Bu Ayrılık albümleriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

HATİCE’NİN SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

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Hatice ve yaklaşık 2 yıldır beraber olan Ali Kemal Sarı çifti aralarındaki yaş farkıyla gündemee geldi. Beykent Üniversite oyunculuk bölümünde öğrenci olan Ali Kemal Sarı ve Hatice’nin arasındaki 10 yaş fark sosyal medyanın gündemine oturdu. Evlilik için gün sayan ikili haklarında yapılan olumsuz eleştirilere kulaklarını tıkamayı tercih etti.

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