Ünlü şarkıcı Jim Morrison'ın mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra tesadüfen bulundu

Amerikalı şarkıcı Jim Morrison'ın 1988'de Père Lachaise mezarlığından çalınan büstü, 37 yıl sonra bulundu. Paris emniyetinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Jim Morrison'ın 1988'de Père Lachaise mezarlığından çalınan büstü, 37 yıllık bir aradan sonra bulundu" ifadeleri kullanıldı.

TESADÜFEN BULUNDU

Savcılık tarafından CNN'e yapılan açıklamada konuyla ilgili "Bu, Paris mahkemesindeki bir sorgu hakiminin emriyle yapılan arama sırasında tesadüfen yapılan bir keşifti." denildi.

Jim Morrison Malikanesi'nin yöneticisi Jeff Jampol ise yaptığı açıklamada heykelin yeniden bulunduğunu duymaktan "mutlu olduklarını" söyleyerek "Açıkçası bu bir tarih parçası ve Jim'in ailesi bunu mezarında istedi, bu yüzden bulunduğunu görmek memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

1960'ların rock grubu The Doors'un solisti Morrison, 1971'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Morrison'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki mezarı günümüzde hala birçok müziksever tarafından ziyaret ediliyor.