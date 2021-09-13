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Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası vefat etti

13.09.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Koray Avcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası vefat etti

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası vefat etti. Şarkıcı, haberi Instagram'dan duyurdu.

Avcı yaptığı paylaşımda, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.

Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı Ailesi" ifadelerini kullandı.

avcı32

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Koray Avcı
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