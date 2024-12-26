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Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek evinde ölü bulundu! Sanat dünyası yasa boğuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 15:04
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Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek, hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Işık İpek evinde ölü bulundu. İpek'in ölüm haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek evinde ölü bulundu! Sanat dünyası yasa boğuldu

Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek 42 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor.

İpek'in ölüm haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda "Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

cenazeee

Işık İpek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Işık İpek'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

IŞIK İPEK

Işık İpek'in vefatı sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Mahsun Kırmızıgül, Derya Uluğ ve Demet Özdemir gibi isimlerden taziye mesajları yağdı.

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