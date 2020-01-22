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Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı! Duygu dolu paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

Ünlü spiker Jülide Ateş ile Emre İskeçeli çifti boşanma haberini sosyal medya hesabından verdi. Ateş bu haberi duygu dolu bir mesajla duyurdu.

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı! Duygu dolu paylaşım

Jülide Ateş ve Emre İskeçeli’nin evliliği bitti. Jülide Ateş boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu duygusal mesajla duyurdu.

Jülide Ateş ve Emre İskeçeli 22 yıllık birlikteliğini noktaladı.

Edinilen ilk bilgilere göre boşanma kararını Jülide Ateş aldı. Bu boşanmanın normal bir boşanma mı olduğunu yoksa Jülide Ateş'in hayatında bir başka kişinin mi olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

Ateş ayrıldıklarını Instagram hesabından paylaşmış olduğu duygusal mesajla duyurdu.

İşte o mesaj:

“Emrem... Kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam... 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana... Merhamet ve şefkat oldun... Hayat arkadaşım can yoldaşım oldun... Birlikte büyüdük. Hayatta en değerli varlığım Ali'min babası oldun.

22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek. Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz. Ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım... Seni çok seviyorum...”

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Anahtar Kelimeler:
Jülide Ateş, Emre İskeçeli, boşanma,

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