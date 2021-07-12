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Ünlü sunucu Buket Aydın'dan o iddiaya flaş yanıt!

12.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Buket Aydın, Haber Global'da sunduğu Koltuk programının final yapacağına dair çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan o iddiaya flaş yanıt!

Azerbaycanlı iş insanları Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'un sahibi olduğu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı iddia edilmişti.

Cuma akşamı son kez ekrana gelen programın, önümüzdeki sezonda ekranda olmayacağı öne sürüldü.

Haber Global, bir süre önce ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen ile anlaşma sağlamıştı. Bayülgen'in programının, Aydın'ın final yapan Koltuk programıyla aynı gün ve aynı saatte yayında olacağı iddia edildi.

"DEVAM EDECEK"

Buket Aydın da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Aydın Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Global ile yollarımın ayrıldığı haberleri asılsızdır. Programımız yeni yayın döneminde şahane isimlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Instagram
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