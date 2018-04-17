Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Televizyon efsanelerinin biricik kızı Chloe Madeley, ünlü rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell ile yatak odası sırlarını paylaştı...

Güzen sunucu Chloe Madeley, Fabulous Magazine'e şunları söyledi:

“İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz. Gerçekten cinsel dürtüleri çok kuvvetli biriyim ve eğer cinsel ilişkiye düşkün olmayan bir partnerim olsaydı, bu benim için büyük bir problem olurdu."

Chloe, düzenli cinsel ilişkinin sağlıklı olduğunu söyledi.

Haskell, 2014 yılında Paris'te Chloe'ya; dizlerinin üstüne çökerek; romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu.