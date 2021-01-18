Ünlü sunucu İkbal Gürpınar anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! Canlı yayında helva kavurdu

Kendisi de koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar, annesi Neriman Dönmez ve babası Murtaza Dönmez’i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konuğu olan ünlü sunucu, programda o süreçte yaşadıklarını anlattı.

“BABAM ÇOK SAĞLIKLIYDI”

Gürpınar programda, babasının oldukça sağlık olduğunu, ancak kendilerini dinlemeyip dükkanı açmaya devam ettiğini ve muhtemelen koronavirüsün bankadan bulaştığını söyledi. Gürpınar’ın babası annesinden iki ay önce, 4 Eylül’de vefat etti.

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Babasının ardından annesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü sunucu, annesiyle aynı gün farklı hastaneye yattıklarını anlattı. Bu süreçte annesinin rahatsızlığı nedeniyle durumundan oldukça endişeli olduğunu ifade eden Gürpınar, kendisine annesinin iyi olduğunu ve entübe olmadığını söylediklerini açıkladı. Yüzde 100 ölümden döndüğünü anlatan Gürpınar, kendisi yoğun bakımdayken annesinin hayatını kaybettiğini ve cenazesine katılamadığını söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan ünlü sunucu, “Ben iki şehidin çocuğum. En çok onunla avunuyorum.” ifadelerini kullandı. Gürpınar, geçtiğimiz aylarda kaybettiği annesi ve babası için canlı yayında şiir okudu.