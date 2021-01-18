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Ünlü sunucu İkbal Gürpınar anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! Canlı yayında helva kavurdu

18.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu İkbal Gürpınar anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! Canlı yayında helva kavurdu

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Daha önce koronavirüse yakalanan ve annesiyle babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Gürpınar, anne ve babası için canlı yayında helva yaptı. Ünlü sunucu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kendisi de koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar, annesi Neriman Dönmez ve babası Murtaza Dönmez’i koronavirüs nedeniyle kaybetti. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konuğu olan ünlü sunucu, programda o süreçte yaşadıklarını anlattı.

ikbal gürpınar

“BABAM ÇOK SAĞLIKLIYDI”

Gürpınar programda, babasının oldukça sağlık olduğunu, ancak kendilerini dinlemeyip dükkanı açmaya devam ettiğini ve muhtemelen koronavirüsün bankadan bulaştığını söyledi. Gürpınar’ın babası annesinden iki ay önce, 4 Eylül’de vefat etti.

ikbal gürpınar

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Babasının ardından annesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü sunucu, annesiyle aynı gün farklı hastaneye yattıklarını anlattı. Bu süreçte annesinin rahatsızlığı nedeniyle durumundan oldukça endişeli olduğunu ifade eden Gürpınar, kendisine annesinin iyi olduğunu ve entübe olmadığını söylediklerini açıkladı. Yüzde 100 ölümden döndüğünü anlatan Gürpınar, kendisi yoğun bakımdayken annesinin hayatını kaybettiğini ve cenazesine katılamadığını söyledi.

ikbal gürpınar

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan ünlü sunucu, “Ben iki şehidin çocuğum. En çok onunla avunuyorum.” ifadelerini kullandı. Gürpınar, geçtiğimiz aylarda kaybettiği annesi ve babası için canlı yayında şiir okudu.

Koronavirüs süreciyle alakalı olarak moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan İkbal Gürpınar, sağlıklı beslendiğini ancak işle alakalı bir konunun canını sıktığını ve muhtemelen bağışıklığının o süreçte düştüğünü belirtti.

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ikbal gürpınar

CANLI YAYINDA HELVA KAVURDU

Koronavirüsten dolayı cenaze töreni yapılamadığını söyleyen Gürpınar, annesi ve babası için bir restoranla anlaştığını ve evlere hayır için yemek götürüldüğü anlattı. Aynı zamanda ilk kez annesi ve babası için canlı yayında helva yaptı. Ünlü sunucu, helva yaparken anne ve babası için dua da etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları programla ilgili olarak gözyaşlarını tutamadığını söylerken bazı sosyal medya kullanıcıları da canlı yayında böyle bir şey yapılmasının yanlış olduğunu dile getiren yorumlar paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç samimi bulmuyorum ben nedense

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