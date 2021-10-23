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Ünlü sunucu Jülide Ateş'in mayolu pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

23.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların başarılı sunucusu Jülide Ateş'in 1990 yılında verdiği pozları görenler şaşıp kaldı.

Ünlü sunucu Jülide Ateş'in mayolu pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

Bir dönem Haber Global'de sunduğu Jülide Ateş ile 40 programıyla gündem yaratan röportajlar yapan ünlü spiker Jülide Ateş'in, 1990 yılında katıldığı bir yarışmada Türkiye Güzeli seçildiğini biliyor muydunuz?

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

1971 yılında Elazığ'da doğan Jülide Ateş, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okudu.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

1990 yılında Türkiye güzeli seçilen Ateş, 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında ise dokuzuncu oldu.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

1992'de Star TV'de başlayan sunuculuk kariyerini hala sürdüren Ateş'in gençlik pozlarını görenler tanıyamadı.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

Bir dönemin çok konuşulan modeli Ateş, mankenliği elinin tersiyle iterek gazeteci olmaya karar verdi.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

1994 yılında Reha Muhtar'ın ekibinde yer alarak Kanal D'de çalışan sunucu, 1 yıl sonra Kanal D'den ayrıldı. 1996 TGRT'ye geçen sunucunun buradaki macerası ise 2006 yılında sonlandı.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

Sırasıyla Kanal 1, TRT 2, CNN Türk, Star TV, NTV, Habertürk, Show TV'de çalışan sunucu, 2020 yılında Buket Aydın'ın yerine Haber Global'e transfer oldu.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

2021 yılında dijital platformda yer almayı tercih eden sunucu, Gain Medya'da program yapmaya başladı ancak geçtiğimiz Haziran ayında Gain'e veda ettiğini duyurdu.

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

Ünlü sunucu Julide Ateş'in mayolu gençlik pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Jülide Ateş
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