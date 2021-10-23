Ünlü sunucu Jülide Ateş'in mayolu pozlarını görünce çok şaşıracaksınız! Bambaşka biri!

Bir dönem Haber Global'de sunduğu Jülide Ateş ile 40 programıyla gündem yaratan röportajlar yapan ünlü spiker Jülide Ateş'in, 1990 yılında katıldığı bir yarışmada Türkiye Güzeli seçildiğini biliyor muydunuz?

1971 yılında Elazığ'da doğan Jülide Ateş, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okudu.

1990 yılında Türkiye güzeli seçilen Ateş, 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında ise dokuzuncu oldu.

1992'de Star TV'de başlayan sunuculuk kariyerini hala sürdüren Ateş'in gençlik pozlarını görenler tanıyamadı.

Bir dönemin çok konuşulan modeli Ateş, mankenliği elinin tersiyle iterek gazeteci olmaya karar verdi.

1994 yılında Reha Muhtar'ın ekibinde yer alarak Kanal D'de çalışan sunucu, 1 yıl sonra Kanal D'den ayrıldı. 1996 TGRT'ye geçen sunucunun buradaki macerası ise 2006 yılında sonlandı.

Sırasıyla Kanal 1, TRT 2, CNN Türk, Star TV, NTV, Habertürk, Show TV'de çalışan sunucu, 2020 yılında Buket Aydın'ın yerine Haber Global'e transfer oldu.

2021 yılında dijital platformda yer almayı tercih eden sunucu, Gain Medya'da program yapmaya başladı ancak geçtiğimiz Haziran ayında Gain'e veda ettiğini duyurdu.





