Ünlü sunucu Paola Ferrari sansürlendi! "İç çamaşırı giymiştim"

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu olan Paola Ferrari gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun iç çamaşırı giymediği düşünülerek bacak bacak üstüne atarken sansürlenmesi sosyal medyanın gündeminde...

Avrupa basını, görüntüleri sansürledi, izleyiciler Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

"CİDDİYE ALMIYORUM"

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" dedi.

Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.

