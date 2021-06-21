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  4. Ünlü sunucu Paola Ferrari sansürlendi! "İç çamaşırı giymiştim"

Ünlü sunucu Paola Ferrari sansürlendi! "İç çamaşırı giymiştim"

21.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programa katılan spor sunucusu Paola Ferrari iç çamaşırı giymediği iddiasıyla sansüre uğradı. Paola Ferrari iddialar sonrası açıklama yaptı.

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu olan Paola Ferrari gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun iç çamaşırı giymediği düşünülerek bacak bacak üstüne atarken sansürlenmesi sosyal medyanın gündeminde...

Avrupa basını, görüntüleri sansürledi, izleyiciler Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

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"CİDDİYE ALMIYORUM"

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" dedi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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