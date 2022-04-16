Ünlü sunucu takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak için her şeyi yaparım”

Spor programı sunucusu Emma Jones, bir özçekimini paylaştıktan hayranından gelen mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti. Gri bir bluz ve kot giydiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Jones, bir takipçisinin gönderisine iç çamaşırıyla ilgili kaba bir yanıt vermesiyle şoke oldu.

MESAJLARINI SIKLIKLA PAYLAŞIYOR

Koronavirüs karantinasının ilk günlerde hayranlarından gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Jones, bu durumu bir rutin haline getirdi. Gelen kutusundan sıklıkla hayranlarının mesajlarını ifşa eden güzel sunucu son olarak bir takipçisinin “Külodunu koklamak için her şeyi yaparım” mesajını paylaştı. 287 bin takipçisi bulunan Jones, mesajın ekran görüntüsünün bir kısmını paylaşarak, “Umarım benim DM’lerimden daha iyi bir gün geçiriyorsunuzdur.” notunu ekledi.



