Ünlü sunucu ve aktris Ellen DeGeneres Bodrum'da

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı sunucu Ellen Lee DeGeneres ile eşi Portia de Rossi, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Sezonu açan ikili, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Çift, otelden tekne ile ayrılarak Bodrum'un mavi ve yeşilin buluştuğu koylarını gezdi.

Keyifli anlar yaşayan Ellen Lee DeGeneres, şu sıralar Bodrum'un tadını çıkartıyor.



Ünlü ismin, ilk kez geldiği Bodrum'dan özel jeti ile başka bir ülkeye gideceği öğrenildi.





