MAGAZİN

Ünlü tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli vefat etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü tanbur virtüözü Fahrettin Çimenli’nin vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli vefat etti

Efsane sanatçılara eşlik eden tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli’nin, 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “TRT İstanbul radyosu arşivinde 1000 kadar taksim kaydı bulunan ve efsane sanatçılara eşlik eden, Tanbur virtüözü büyük usta Fahrettin Çimenli’yi kaybettik.

5bc5a1d2ae298b0d5799a896

Değerli sanatçımız için yarın 17 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30'da 50 yıl hizmet verdiği TRT İstanbul Radyosu’nda tören yapılacak. Cenazesi ise ikindi namazına müteakip, Kadıköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Edirnekapı Yeni Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullanarak Fahrettin Çimenli’nin Coşkun Sabah’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

FAHRETTİN ÇİMENLİ KİMDİR?

8 Ocak 1934 yılında İstanbul Ambarlı’da doğdu. Bağlama çalarak müziğe başladı. 1958-1963 arasında Aksaray Musiki Cemiyeti’nde Ûdi Sâdi Erden’in öğrencisi oldu ve tanbur çalmaya başladı. Bağlama ve mızraplı tanburlardan başka yaylı tanbur ve lâvta da çalan Çimenli, 1963-1965 arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti’nde, 1967-1990 arasında da İstanbul Radyosu’nda tanbur çaldı. 1980-1981 öğretim yılında bir yıl süre ile İTÜ Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980’de İsviçre’deki müzik müzesi için hazırlanan CD çalışmasına yaylı tanburu ile katıldı. 1977 başladığı ve 1999’da yaş haddinden emekliye ayrıldığı Devlet Korosu’nun bütün yurtiçi ve yurtdışı konserlerine katıldı.

5bc5a1db66a97cc3fed6f65c


PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
'Dipsiz Kuyum' yüzünden mahkemelik oldular 'Dipsiz Kuyum' yüzünden mahkemelik oldular
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Çimenli tanbur sanatçısı vefat

En Çok Okunan Haberler

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli barıştı mı?

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli barıştı mı?

Herkes oradaydı! Yeni yaşını böyle kutladı

Herkes oradaydı! Yeni yaşını böyle kutladı

'Dipsiz Kuyum' yüzünden mahkemelik oldular

'Dipsiz Kuyum' yüzünden mahkemelik oldular

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı

Selena Gomez'i aşk acısı yıktı!

Selena Gomez'i aşk acısı yıktı!

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat'tan soyadı atağı

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat'tan soyadı atağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.