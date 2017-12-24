Ünlü türkücüye büyük şok! İsviçre'ye alınmadı

Arzu Şahin, Zürih Havalimanı'nda yaşadığı şoku sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"İsviçre’deki Nossa programımız için İstanbul’dan çek in işlemlerimizi yaparak Zürih havaalanına indik. Yeşil pasaportlu olmama rağmen keyfi uygulamadan dolayı ülkeye girişimizi engelleyip tekrar Türkiye’ye geri yolluyorlar. Haksızlığa uğradık... Bu konuda beni dinlemeye gelecek tüm dinleyicilerimin affına sığınıyorum. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu yaptığımız açıklamalar nezdinde konserimizi ileri bir tarihe erteliyor, tüm türkü dinleyicilerinden özür diliyoruz. Sevgiler.."

ARZU ŞAHİN KİMDİR?



Arzu Şahin 1978'de Erzincan'da doğdu ama küçük yaştayken ailesi onunla beraber İstanbul'a taşındı. Bağlamaya küçük yaşlarından beri ilgi duyan Şahin, dört yıl özel bir dershanede bağlama ve şan dersleri aldı ve ilk albümü "Ceylanım" ile piyasaya çıktı. Ardından ikinci albümü "Ayrılık" 'ı piyasaya çıkardı. Bu albüme Kıvırcık Ali de katkı verdi. 2004 senesinde Arzu Şahin; Güler Duman, Gülay, Gülcihan Koç ve diğer birçok sanatçıyla ile birlikte "Pir Sultan Dostları" adlı albümü piyasaya çıkardı. Şarkıcı Abidin Biter ile evlidir ve iki çocuğu vardır.