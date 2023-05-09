Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt Arda Turan taklidi yaptı! Cevabı gündem oldu

Barcelona'da forma giymiş olan teknik direktör Arda Turan'ın oturduğu bank ziyaretçi akınına uğruyor. 'Derdo bankı' olarak da ifade edilen bank, Google'da 'Tarihi Arda Turan Bankı' olarak yer alıyor.

Barcelona'nın en turistik yerlerinden birisi olan bu mekanın son konuğu ise Ebrar Karakurt oldu.

Ünlü voleybolcu Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.

"MUHTEŞEM OLMUŞ"

Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" yanıtını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğu çok konuşuldu.