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  4. Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt Arda Turan taklidi yaptı! Cevabı gündem oldu

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt Arda Turan taklidi yaptı! Cevabı gündem oldu

09.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da çektirdiği fotoğrafı taklit edince sosyal medyada gündem oldu. Arda Turan'dan ise bu fotoğrafa yanıt gecikmedi. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt Arda Turan taklidi yaptı! Cevabı gündem oldu

Barcelona'da forma giymiş olan teknik direktör Arda Turan'ın oturduğu bank ziyaretçi akınına uğruyor. 'Derdo bankı' olarak da ifade edilen bank, Google'da 'Tarihi Arda Turan Bankı' olarak yer alıyor.

Barcelona'nın en turistik yerlerinden birisi olan bu mekanın son konuğu ise Ebrar Karakurt oldu.

Ünlü voleybolcu Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu meşhur pozu taklit edip paylaşım yaptı. Aynı yere oturan Ebrar, Arda'yı etiketleyip "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.

ebrar krarkury

"MUHTEŞEM OLMUŞ"

Arda Turan ise bu fotoğrafa Türk bayrağı ve kupa emojilerini ekleyip "Muhteşem olmuş, keyfin bol olsun" yanıtını verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu diyaloğu çok konuşuldu.

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