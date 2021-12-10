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Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

10.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel yönelimi nedeniyle tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'nin fotoğrafına yazdığı yorumla dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

Kendisine yağan destek mesajları sonrası, aşkını göz önünde yaşamaya karar veren ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisinin Instagram hesabından paylaştığı pozuna ''Çekemedim ışığından'' yorumu yaptı. İmge ise Karakurt'a ''Senin ışığındandır o'' yanıtını verdi.

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

12 yaşından beri voleybolla ilgilenen Ebrar Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansı nedeniyle, kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Karakurt, 2021 yılında Google'da en çok aratılan isimler listesine girdi.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

Mayıs ayında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan voleybolcu, şimdilerde İtalya'da yaşıyor.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!


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Ebrar Karakurt
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