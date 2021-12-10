Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yi övmelere doyamadı!

Kendisine yağan destek mesajları sonrası, aşkını göz önünde yaşamaya karar veren ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisinin Instagram hesabından paylaştığı pozuna ''Çekemedim ışığından'' yorumu yaptı. İmge ise Karakurt'a ''Senin ışığındandır o'' yanıtını verdi.

12 yaşından beri voleybolla ilgilenen Ebrar Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansı nedeniyle, kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Karakurt, 2021 yılında Google'da en çok aratılan isimler listesine girdi.

Mayıs ayında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan voleybolcu, şimdilerde İtalya'da yaşıyor.



