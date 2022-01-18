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  4. Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi

18.01.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Karakurt'un çocukluğundan bu yana hiç değişmediğini görenler, ''7'sinde neyse 70'inde'' gibi yorumlarda bulundular.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları görenleri şaşırttı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi


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Ebrar Karakurt
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