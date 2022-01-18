Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Gören aynı şeyi söyledi

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Karakurt'un çocukluğundan bu yana hiç değişmediğini görenler, ''7'sinde neyse 70'inde'' gibi yorumlarda bulundular.
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